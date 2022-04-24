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مصرع طفل إثر سقوطه من سيارة ربع نقل جنوب بورسعيد

الأحد، 24 أبريل 2022 12:25 ص
مصرع طفل إثر سقوطه من سيارة ربع نقل جنوب بورسعيد حادث - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى طفل مصرعه، مساء السبت، جنوب محافظة بورسعيد، وذلك إثر سقوطه من سيارة ربع نقل على طريق بحر البقر

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول المصاب محمد أسامة محمد كامل - 7 سنوات بادعاء سقوط من سيارة ربع نقل بمنطقة بحر البقر

وخلال تقديم الإسعافات الأولية من الفرق الطبية، توفى الطفل أثناء التعامل معه، وتم وضع الجثة فى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصاريح الدفن.

 


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