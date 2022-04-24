مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في مشاجرة أطلق فيها المتهم الرصاص على الضحايا، في مشاجرة بينهم، بعدما قام الضحية باللعب بالسيارة علي طريق كيلو 7، التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، وتسببه في عمل غبار من التراب علي المتهم في الواقعة، فقام بملاحقة الضحايا وأوقفهم وأطلق النيران عليهم، فلقي شخص مصرعه في الحال يدعي جهاد، في الثلاثينات من عمره، وأصيب آخر، يدعي حسن في الثلاثينات من عمره وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بين ثلاثة أشخاص في منطقة الكيلو 7 بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير برئاسة إلى مكان الواقعة وتم فرض كردونًا أمنيًا حول مكان الواقعة لكشف ملابسة الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة لكشف ملابسة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمر مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق من البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط المتهم في الواقعة.