محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين خلال اللقاء اليومى

المنوفية - محمد فتحى

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عمله اليوم بلقاء عدد من المواطنين من أبناء المحافظة ،وذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى ينظمها للتعرف على طلبات وشكاوى المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

حيث كلف المحافظ على الفور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفحص شكوى مواطن من ناحية الخضرة يتضرر من عدم إصدار نموذج (10) الدائم بالرغم من قبول اللجنة الفنية لملف التصالح وسداد كافة الرسوم المقررة ، كما تم تكليف إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بإبداء أسباب إلغاء رخصة بناء صادرة لمواطن من ناحية مدينة سرس الليان.

كما تضمن اللقاء تكليف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة لمواطنة تتضرر من تعدى جارها بالبناء بالمخالفة على قطعة أرض عليها نزاع قضائى وعرض تقرير مفصل فى هذا الشأن .

هذا وقد أحال المحافظ شكوى مواطنان لإدارة التفتيش والمتابعة لفحص الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أحدهم من ناحية دنشواى بمركز الشهداء يتضرر من تعنت مسئولى القسم الهندسى بالوحدة المحلية لعدم قبول ملف التصالح الخاص به لوجود مخالفات قيود إرتفاع وتعدى على الشارع العام ، والآخر لشكوى مواطن من ناحية شارع جمال عبدالناصر بمدينة شبين الكوم يتضرر من وجود مخالفات بأحد العمارات السكنية تتمثل فى عدم تنفيذ قرار الغلق لجراج العمارة لتحويله إلى محل لبيع المواد الغذائية ، وكذا عدم تنفيذ قرار الإزالة لبناء الطابقين السادس والسابع بالمخالفة للقانون .

وشدد المحافظ على إعداد تقرير يتضمن أسباب عدم تنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات وتحديد المسئول عن ذلك، فيما كلف المحافظ المستشار القانونى للمحافظة بإبداء الرأى القانونى حيال طلب مواطن من ناحية طنبشا ببركة السبع يلتمس الموافقة على مد عقد فترة الإيجار لقطعة أرض أملاك دولة قام باستئجارها لإقامة مصنع أعلاف وذلك لإنهاء إجراءات الترخيص من قبل الجهات المختصة.