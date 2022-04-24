اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يقدم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأحد، 24 أبريل 2022 03:38 م
محافظ القليوبية يقدم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد اللواء عبد الحميد الهجان خلال تقديم التهنئة بعيد القيامة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه خلال الجولة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، نائبا عن مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وممثلى الأوقاف والأزهر.

 

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية بنها، واختتم المحافظ، الجولة بتقديم التهنئة للمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة. وأكد محافظ القليوبية، خلال لقائه عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.


محافظة القليوبية

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

عيد القيامة

احتفالات عيد القيامة

شم النسيم

كنائس القليوبية

مطرانية شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتابع نقل المضبوطات بالموقع الجديد بميت راضى.. صور

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:51 ص

محافظ القليوبية: الانتهاء من صب السور الخرسانى لكوبرى أحمد عرابى بشبرا

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:49 ص

محافظ القليوبية يترأس اجتماع إدارة المناطق الصناعية لمنطقتى الشروق والصفا

الخميس، 21 أبريل 2022 11:13 ص

محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين

الخميس، 21 أبريل 2022 10:58 ص

محافظ القليوبية: إنهاء صب سور كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة خلال 10 أيام

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة