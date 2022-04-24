محافظ القليوبية يقدم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه خلال الجولة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، نائبا عن مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وممثلى الأوقاف والأزهر.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية بنها، واختتم المحافظ، الجولة بتقديم التهنئة للمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة. وأكد محافظ القليوبية، خلال لقائه عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.