محافظ الشرقية يُهنىء الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد‎‎.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد، يعيشون على أرض وطن واحد، تربطهم أواصر الإخوه والوطنية، ويعملون معاً لرفعته وتقدمه، قائلاً "إنه من حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا بعيد القيامة المجيد بقرب حلول عيد الفطر المبارك، فأعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور، فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا".

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق، والتقى نيافه الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد .

ومن جانبه أشار نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، إلى أن روح المحبة والإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة على قوة ومتانه العلاقة التي تجمعنا فنحن شركاء في وطن واحد نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ونعمل لتنميته ورخائه، مقدماً التهنئة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما قام محافظ الشرقية، بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق والتقى بالأب يوسف كمال راعي الكنيسة، لتهنئته بعيد القيامة المجيد، وأعرب عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

توجه محافظ الشرقية لزيارة الكيسة الانجيلية بالزقازيق، والتقي القس وائل نشآت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة واحترام الآخر وسنسير بخطى متسارعة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

رافق المحافظ فى الزيارة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم وفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان، وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



جانب من جولة محافظ الشرقية



محافظ الشرقية خلال تقديم التهنئة



محافظ الشرقية يقدم التهنئة للاخوة الاقباط