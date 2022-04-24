محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدموا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

الدقهلية - شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد بزيارة للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية ، ووكلاء الوزارة الأوقاف والأزهر والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والرى والصحة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وزيارة " المحافظ " اليوم شملت (كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والكنيسة الكاثوليكية و الكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الكاثوليك و كنيسة الروم الأورثوذكس بمدينة المنصورة ، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر ) وكان فى استقباله رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والأباء والقساوسة .

وقال محافظ الدقهلية خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأكد "مختار" أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام،وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن بالغ شكرهم وتقديرهم الى الدكتور أيمن مختار وجميع المرافقين له من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.



محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد القيامة بكنائس المحافظة



محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد القيامة بكنائس المحافظة

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد القيامة بكنائس المحافظة

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد القيامة بكنائس المحافظة

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة لأحد الأطفال