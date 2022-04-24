محافظ الإسكندرية: إقامة معارض "العيد فرحتنا" لبيع مستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، بالتنسيق بين جميع المديريات الخدمية والجهات المسئولة عن توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، لإقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم المواطنين.

جاءت التكليفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، اجتمع سكرتير عام المحافظة مع الجهات المسئولة عن توفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المحال الكبرى بنطاق كل حي للنظر في إمكانية المشاركة في مبادرة "العيد فرحتنا" على أن يبدأ الإعلان في كل محل عن المبادرة على جه السرعة، مشددا على ضرورة عمل تقرير يومي بأماكن إقامة المعارض والمحال المشاركة بها وتعليق لافتات في المحال المشاركة في المبادرة.

هذا وقد أكد جمعة، على مدير مديرية التموين بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة وتطبيق تخفيض الأسعار عن الأسعار السائدة في السوق بنسبة لاتقل عن ٢٥ _٣٥ ٪، كما وجه سكرتير عام المحافظة، الهيئة العام لنقل الركاب بالمحافظة بضرورة تيسير مرور خطوط سير اتوبيسات النقل العام للمرور بأماكن إقامة المعارض للتيسير على المواطنين.

كما أوضح السكرتير العام، أن المحافظة تقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات لأصحاب السلع التجارية التى ستشارك في معرض "العيد فرحتنا" بما يضمن تقليل تكلفة المنتج و تخفيض سعره عن الأسعار السائدة في السوق، مشيرا إلى أن أهم هذه الحوافز هو تخصيص أماكن المعارض بالمجان واستخدام معدات وادوات المحافظة في تجهيز المعارض بما يسمح بعرض البضائع للبائعين مع إعفائهم من دفع رسوم المرافق العامة (مياه_كهرباء _صرف صحي) .

حضر الاجتماع، رؤساء الأحياء، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، ومحمد المهداوي، أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، والمهندس أحمد محمد مدير عام الحركة بهيئة النقل العام والركاب، وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن تطبيق المبادرة.