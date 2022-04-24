محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأرثوذوكس وأبوتيج والإنجيلية

أسيوط – فريق المحافظات

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد عدد من الكنائس لليوم الثانى على التوالى لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الشعب المصرى عامة وشعب أسيوط خاصة يعيشون حالياً مناسبات دينية ووطنية معاً تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وعيد أسيوط القومى وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك، فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا فى جميع المناسبات والأعياد، مشيرًا إلى أن النسيج المصرى نسيج فريد وقوى فشل جميع أعدائنا فى زعزعته على مر العصور.

رافقه خلال الجولة الشيخ الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والنائب مصطفى بدران والنائب علاء سليمان والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

بدأت الجولة بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بشارع الثورة وقدم المحافظ التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد، وعقب ذلك توجه المحافظ إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع النميس حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها وجمع كبير من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط.

حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع متمنيًا استمرار أعيادنا طوال العام بعد ذلك توجه إلى الكنيسة الانجيلية الثانية وقدم المحافظ التهنئة للقس رفيق ثابت راعى الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد مؤكدًا وحدة الشعب المصرى بعدها توجه للكنيسة الإنجيلية الأولى وكان فى استقباله القس باسم عدلى راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى والشيخ صمويل باقى صدقه نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى وقدم المحافظ التهنئة للجميع بالعيد وصافح الشباب والأهالى معبراً عن سعادته لتواجده فى تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة فى الاحتفال بالعيد.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أبوتبج وهنأ نيافه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بالعيد والذى أعرب عن سعادته معبرًا عن روح التضامن والأخوة بين المصريين.

من جانبه أشار الأنبا كيرلس وليم إلى سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والقيادات لهم فى العيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم فى مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

فيما أعرب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها عن بالغ شكره لمحافظ أسيوط وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والمهنئين مشيرًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهوده الوطنية المخلصة من اجل إحياء الوطن من جديد ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم وجمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.

بينما عبر القس باسم عدلى راعى الكنيسة الانجيلية الأولى عن سعادته بزيارة محافظ أسيوط والقيادات ومشاعر المحبة والتآلف التى تجمعنا مؤكدًا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هى رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.

وأكد الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط على روح المودة والترابط بين عنصرى الأمة لافتًا إلى أن مصر ستظل نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب.



محافظ اسيوط والقيادات يقدمون التهنئة بعيد القيامة بالكنائس



محافظ اسيوط والقيادات يقدمون التهنئة بعيد القيامة بالكنائس

محافظ اسيوط والقيادات يقدمون التهنئة بعيد القيامة بالكنائس

محافظ اسيوط والقيادات يقدمون التهنئة بعيد القيامة بالكنائس

كلمة محافظ اسيوط بالكنيسة الانجيلية

قيادات الأوقاف تقدم التهنئة لأسقف الكنائس