محافظ أسوان يهنئ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء

أسوان – عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة من الأول إلى الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء للعام الدراسى الجارى 2021/2022.

كما قدم المحافظ تهنئته أيضاً لمدرستى السيدة نفيسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، ومدرسة السلام أكاديمى الخاصة التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزهم بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن سعادته لحصول أبناء ومدارس المحافظة على المراكز الأولى بالمسابقات المختلفة التى يشاركوا فيها، ليمثلوا أسوان التمثيل المشرف ويرفعوا اسمها عالياً بين المحافظات، وهو الذى جاء نتيجة جهود متواصلة من مديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للمنافسة بكل جد وإجتهاد ليحققوا هذه المراكز المتميزة.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن هناك تعليمات مباشرة من محافظ أسوان لتقديم كافة الإمكانيات وتسخير كافة العقبات لإعداد أبنائنا الطلاب بشكل جيد ومتميز، وهو الذى ساهم فى تأهيلهم للفوز بالجوائز الأولى، وهو الذى يأتى متواكباً مع الإستعداد المتكامل والجيد للمدارس أيضاً للمنافسة فى المسابقات المختلفة.

وتابع ، بأن 6 طلاب حصدوا المراكز الأولى بمسابقة الإلقاء وهم الطالب عبد المعز أحمد عبد العزيز بمدرسة كرم الديب الثانوية بإدارة كوم أمبو والذى حصل على المركز الأول بالتعليم الثانوى العام ، والطالبة رحمة طارق السيد بمدرسة محمد صالح حرب المتقدمة بإدارة أسوان والتى حصلت على المركز الأول للتعليم الفنى.

فيما حصل الطالب زياد أسامة محمد بمجمع الصداقة بإدارة أسوان على المركز الثانى بالمرحلة الإبتدائية ، وحصل الطالب عبد الله حسين أبو زيد بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية بإدارة إدفو على المركز الثانى بالمرحلة الإعدادية. بينما حصلت الطالبة أروى حمادة عبد الرحيم بمدرسة بلانة الإبتدائية بإدارة نصر النوبة على المركز الثالث للمرحلة الإبتدائية ، وحصلت الطالبة أسماء يحيى محمد بمدرسة كمال نوبى بإدارة أسوان على المركز الثالث بمرحلة التعليم الفنى المزدوج .