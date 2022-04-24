لتقليل أعراض الالتهاب.. البابايا يساعد جسمك على محاربتها

كتبت ميرفت رشاد

هل تعلم أن أجزاء مختلفة من جسمك تتواصل باستمرار مع بعضها البعض لحمايتك ككل؟ على سبيل المثال ، عندما يكون لديك إصابة أو مرض ، يتواصل جسمك عن طريق إرسال خلايا شافية إلى الإصابة وهذا ما يعرف بالالتهاب الحاد، يمكن أن يكون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أحد الطرق لتقليل هذا الالتهاب ومن المثير للاهتمام أن بعض الفواكه مثل البابايا تحتوى على بعض العناصر الغذائية المضادة للالتهابات ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

قالت خبيرة التغذية الأمريكية آمي جودسون ، إن البابايا محملة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينات ، قد تساعد البابايا جسمك على محاربة الالتهاب المزمن، موضحة أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية الجذور الحرة التي تسبب تلفًا لخلايا الجسم ، والتي يمكن أن تسهم في الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى المرض، تشير الأبحاث إلى أنه كلما تناولت المزيد من الخضار والفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل البابايا ، زاد احتمال مساعدتك لجسمك على محاربة الالتهابات والأمراض.

وأضافت خبيرة التغذية ، أن أحد العناصر الغذائية المضادة للالتهابات التي تحتويها البابايا هو مادة الكولين، يحتوي الكولين على العديد من الفوائد الصحية وغالبًا ما يتم استكماله للمساعدة في تحسين صحة الكبد وصحة الدماغ والوظيفة الإدراكية بشكل عام، أظهرت دراسة حديثة من مجلة Brain Research أن الكولين يمكن أن يقلل الالتهاب في الجسم.

وأشارت إلى أن البابايا تحتوى أيضًا على بيتا كاروتين والليكوبين يطلق على B-carotene و lycopene الكاروتينات ، وهي أصباغ موجودة في الأطعمة مثل البابايا والجزر والطماطم ومن المعروف أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

وأكدت أن البابايا تحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تجعلها أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة ، إذا كنت تبحث عن طعام حلو طبيعي لتضمينه في نظامك الغذائي ، فهذا خيار رائع، في حين أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل هذا مهم في تقليل الالتهاب ، هناك العديد من العوامل التي تساهم في الالتهاب ، مثل استهلاك الأطعمة المصنعة وقلة ممارسة الرياضة وغير ذلك.