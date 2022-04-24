كل ما تريد معرفته عن أنواع السيارات الكهربائية

عبد الحليم سالم

تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية موضوع التأمين و السيارات الكهربائية ، حيثُ أوضحت أن الكهرباء ستمثل وقود وسائل النقل في المستقبل، لكن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء سينطوي على تغيير جوهري في الاخطار التي ستواجه مصنعي السيارات والموردين وشركات التأمين..

وأوضحت النشرة أنواع السيارات الكهربائية و هي :

المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)



وهى التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100٪.

المركبات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs)



تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين)

ما هى مركبات الكهربائية الهجينة (HEVs)؟



يتم تشغيلها حالياً بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات

و تطرقت النشرة أيضاً الى تشجيع الدولة للأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية ، وأشارت إلى أن سوق التأمين المصري يدرس حاليا التأمين على السيارات الكهربائية .