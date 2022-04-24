اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 12:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا للسكان فى مصر بعد زيادة 250 ألف نسمة جديدة

الأحد، 24 أبريل 2022 11:00 م
قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا للسكان فى مصر بعد زيادة 250 ألف نسمة جديدة جهاز الاحصاء - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن عدد سكان مصر بالداخل سجل 103 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 61 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجارى.

وتشير بيانات الساعة السكانية إلى توزيع السكان على مستوى المحافظات، حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 ملايين نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 ملايين نسمة، ثم الشرقية 7.8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.2 ملايين نسمة، ثم القليوبية 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.6 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 ملايين نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 ملايين نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.5 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 785 ألف نسمة، السويس 781.3 ألف نسمة، مطروح 525.4 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 395.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 261.8 ألف نسمة، جنوب سيناء 113 ألف نسمة.


عدد السكان

سكان مصر

زيادة سكانية

اخبار الاقتصاد

الزيادة السكانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

آثار سلبية عديدة بسبب الزيادة السكانية.. تعرف على التفاصيل

السبت، 23 أبريل 2022 03:54 م

التمييز بالمنح.. اقتراحات "الشيوخ" لتحفيز الأسر على مواجهة الزيادة السكانية

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:02 م

الرئيس السيسى يحذر من الزيادة السكانية: نمو السكان أصبح أكبر من طاقة العمل اللى الدولة المصرية بتعمله.. ويؤكد: إن مكناش نعمل ضبط لسكانا لن تشعروا بتحسن فى الموقف الاقتصادى.. ويهمنى كل مصنع فى مصر يشتغل

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:42 ص

زيادة أعداد أطباء "طب الأسرة" ضمن توصيات "الشيوخ" لمواجهة الزيادة السكانية

الأحد، 17 أبريل 2022 10:00 ص

مواجهة الزيادة السكانية فى دراسة متكاملة لـ"الشيوخ".. إرسال توصيات هامة للرئاسة منها إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة الملف.. ومقدمة الدراسة تؤكد خطورتها على ثمار التنمية وتبنى الرئيس معالجتها بكافة السبل

الخميس، 14 أبريل 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة