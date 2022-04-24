قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا للسكان فى مصر بعد زيادة 250 ألف نسمة جديدة

كتب: مدحت عادل

قالت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن عدد سكان مصر بالداخل سجل 103 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 61 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجارى.

وتشير بيانات الساعة السكانية إلى توزيع السكان على مستوى المحافظات، حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 ملايين نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 ملايين نسمة، ثم الشرقية 7.8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.2 ملايين نسمة، ثم القليوبية 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.6 ملايين نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 ملايين نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 ملايين نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.5 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 785 ألف نسمة، السويس 781.3 ألف نسمة، مطروح 525.4 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 395.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 261.8 ألف نسمة، جنوب سيناء 113 ألف نسمة.