فتيات وطلائع كفر الشيخ يزرعون الأشجار المثمرة.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة كفرالشيخ المشروع التجريبي البيئي " تشجير" بمركز شباب بيلا و شباب ابشان و قرية فودة سلطان التابعة لمركز بيلا بمشاركة طلائع جماعة البيئة.

و قامت طلائع الفرق التجريبية و جماعة البيئة بغرس أشجار مثمرة" مانجو- جوافة - ليمون - توت - يوسفي - برتقال- تين"،ضمن خطة النشاط التجريبي للإدارة المركزية للطلائع .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن المشروع التجريبي البيئى بمشاركة الطلائع تعد فرصة للنشء لتنمية البيئة والحفاظ عليها بغرس الأشجار ليستفيد منها الجميع سواء كانت هذه الأشجار للزينة أو المثمرة و دعوة من الطلائع لتتحول شوارع مصر إلى حدائق مصغرة يختفى منها الهواء الملوث ،و تغيير واقع البيئة نحو زيادة المساحات الخضراء .

ويقام المشروع التجريبي البيئي " التشجير" بمشاركة جماعة البيئة من الطلائع بمراكز شباب كفر الشيخ بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، و إشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب،و تنفيذ فريق عمل إدارة الطلائع بالمديرية .