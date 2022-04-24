عمدة مدينة ماريوبول يعلن انتهاء القتال فى المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها

كتب محمد جمال

أعلن عمدة مدينة ماريوبول قسطنطين إيفاشينكو انتهاء القتال فى المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها من قوات كييف والتشكيلات النازية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال إيفاشينكو: "لم يعد هناك أعمال قتالية في المدينة، ويمكن للسكان البدء في زراعة حدائق منازلهم، وتغيير النوافذ التي تعرضت للقصف، الحياة المدنية والسلمية تعود تدريجيا".

وأضاف أن الناس بدأوا بمغادرة الملاجئ وينظفون أمام منازلهم والساحات.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين في وقت سابق إن ماريوبول العاصمة الثانية للجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها عن أوكرانيا، بدأت تعود إلى الحياة المدنية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق هذا البلد.