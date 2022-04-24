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عمدة مدينة ماريوبول يعلن انتهاء القتال فى المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها

الأحد، 24 أبريل 2022 11:00 م
عمدة مدينة ماريوبول يعلن انتهاء القتال فى المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها الحرب الروسية على أوكرانيا
كتب محمد جمال

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أعلن عمدة مدينة ماريوبول قسطنطين إيفاشينكو انتهاء القتال فى المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها من قوات كييف والتشكيلات النازية، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقال إيفاشينكو: "لم يعد هناك أعمال قتالية في المدينة، ويمكن للسكان البدء في زراعة حدائق منازلهم، وتغيير النوافذ التي تعرضت للقصف، الحياة المدنية والسلمية تعود تدريجيا".
 
وأضاف أن الناس بدأوا بمغادرة الملاجئ وينظفون أمام منازلهم والساحات.
 
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين في وقت سابق إن ماريوبول العاصمة الثانية للجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها عن أوكرانيا، بدأت تعود إلى الحياة المدنية.
 
يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق هذا البلد.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في موجز عقده صباح اليوم الأحد: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو تم تدمير ورشات في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوغراد".

وأكد كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة تسع منشآت عسكرية أوكرانية، منها مقر قيادة لواء في الجيش الأوكراني وأربع نقاط محصنة وأماكن لحشد القوات والآليات القتالية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.

وذكر المتحدث أن سلاح الجو الروسي شن أيضا غارات على 26 موقعا عسكريا في أوكرانيا، منها مركز قيادة ومراقبة لإحدى الكتائب الأوكرانية و25 مكانا لحشد العسكريين والآليات القتالية، مشيرا إلى أن هذه الضربات أسفرت عن "القضاء على ما يصل 150 قوميا" وتدمير ما يصل 40 آلية مدرعة ومركبة عسكرية.

وقال كوناشينكوف إن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية نفذت خلال الليل الماضي 423 مهمة استهداف طالت 26 مركز قيادة و367 نقطة محصنة ومكانا لحشد العسكريين والآليات القتالية و25 موقعا مدفعيا، علاوة على تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخيرة الصاروخية والمدفعية في منطقتي غوساروفكا وفيليكايا كاميشيفاخا.

وتابع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية.

وإجمالا دمر الجيش الروسي منذ بدء عمليته العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 141 طائرة و110 مروحيات و551 طائرة مسيرة و264 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2496 دبابة ومدرعة و282 راجمة صواريخ و1093 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2343 مركبة عسكرية خاصة.

 


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