اليوم السابع
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شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام.. إنفوجراف

الأحد، 24 أبريل 2022 12:34 م
شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام.. إنفوجراف شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام
محمود عبد الراضى

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أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقديم لحج القرعة من اليوم وحتى يوم 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
 
وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
 
ويستعرض الإنفوجراف التالى، أبرز شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام.
 
شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام
شروط التقديم لحج القرعة لهذا العام
 
وتتضمن الشروط:
أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك
ألا يقل سن الرجال عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)
يعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 11 مايو 2022
بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاما فيشترط وجود محرم شرعى لهن 
بالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)
التقديم من 24 أبريل حتى 6 مايو
التقديم بمراكز الشرطة وإلكترونيا وعبر البريد الصوتى
يتم إجراء قرعة علانية للحجاج لمعرفة الفائزين

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