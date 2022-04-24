سودانى يحاول قتل زوجته بسبب طبق عدس فى فرنسا

كتبت: هناء أبو العز

أصدر القضاء الفرنسى قبل عدة أيام بمدينة نيور غرب فرنسا، حكمه على لاجئ سودانى يبلغ 32 عاما بالسجن لمدة 9 أشهر، لمحاولته إلقاء زوجته من الطابق الثانى فى محاولة لقتلها.

وبحسب موقع "لا نوفال ريبوبليك" الفرنسى فإن القضاء حظر على المتهم الاتصال بالضحية والالتزام باتباع مسار معتدل لمنع ومكافحة العنف.

وذكر المصدر أن المواطن السودانى الذى يقيم فى فرنسا بصفة لاجئ سياسى، صفع زوجته عدة مرات وأبرحها ضربا ثم حاول إلقاءها من شباك العقار بسبب طبخها طبق عدس، قبل أن تتدخل الشرطة الفرنسية لإنقاذها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وأشار المصدر إلى أن الشاب السودانى المقيم فى فرنسا منذ عام 2017 أدين بتهمة الاعتداء على زوجته، مضيفا أن المدعى عليه هاجم زوجته التى استقبلها قبل 10 أيام من الحادثة، لأنها أرادت المغادرة بعد أن “أدركت أنه ليس الشخص الذى كانت تنتظره.

وأوضح الموقع الفرنسى، أن الزوجين تعرفا على بعضهما فى عام 2018 عبر الإنترنت وعاشا معا لمدة ثلاثة أسابيع على الأكثر بعد أول لقاء فى مصر وذلك على الرغم من زواجهما الذى تم الاحتفال به فى خريف عام 2019 فى السودان.