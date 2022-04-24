سفير مصر لدى جوبا يبحث سبل التعاون بين البرلمانّين المصرى والجنوب السودانى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية فى جوبا، رئيسة الجمعية التشريعية الانتقالية بجمهورية جنوب السودان "جيما نونو كومبا"، حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبي.

وقد أكد السفير المصرى خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان المصرى والجنوب سودانى باعتبارهما ظهيرين شعبيين للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مبرزاً توجيهات القيادة السياسية المصرية المستمرة بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الشعب الجنوب سودانى، وخاصةً فى ظل المرحلة الهامة الراهنة التى تمر بها البلاد، مبرزاً أوجه التعاون الثنائى القائمة فى مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، فضلاً عن مشروعات التعاون فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وإدارة الموارد المائية.

من جانبها، أكدت "كومبا" التقدير الكبير الذى يكنه الشعب الجنوب سودانى للدور المصرى البنّاء فى بلادها، مشيرةً إلى أنها لمست الأثر الإيجابى لهذا الدور فى مختلف مواقع المسؤولية التى تولتها، وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة هذا الدور وتعزيزه.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق التعاون بين البرلمانّين المصرى والجنوب السودانى، وخاصةً فى مجال تدريب وإعداد الكفاءات الإدارية والفنية البرلمانية من خلال مركز التدريب البرلمانى فى القاهرة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مصرية - جنوب سودانية لتكون إطاراً فعالاً لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين ممثلى الشعبين الشقيقين، حيث أبدت "كومبا" تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات العريقة التى تتمتع بها المؤسسات الدستورية والتشريعية المصرية، معربةً عن تطلعها إلى زيارة القاهرة فى أقرب وقت ممكن.