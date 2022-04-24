سفير مصر ببروكسل ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية فى بلجيكا ولوكسمبورج

كتب: أحمد جمعة

زار سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى ومؤسسات الاتحاد الأوروبى ومنظمة حلف شمال الأطلنطى، الدكتور بدر عبد العاطى، وأعضاء السفارة المصرية فى بروكسل والمكاتب الفنية التابعة لها، السبت، الكنيسة القبطية فى مدينة "لوفن" البلجيكية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث نقل السفير المصرى تهنئة رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية فى بلجیکا ولوكسمبورج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ونقل تمنيات سيادته لأبناء الجالية بدوام التوفيق والنجاح، وأن يجعله الله عيدًا سعيدًا ويعيده على أبناء الجالية المصرية بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.

وكان فى استقبال السفير المصرى فى مقر الكنيسة القمص أغابيوس، أسقف الكنيسة القبطية فى مدينة "لوفن"، والذى أعرب عن تقديره لاهتمام السفارة بالمشاركة فى احتفالات الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وحرص السفير على مشاركة الكنيسة فى مختلف الأعياد.

كما أعرب عبد العاطى عن خالص التمنيات بدوام التوفيق والنجاح لكافة أعضاء الجالية المصرية وأن ينعم على مصر الغالية بدوام التقدم والازدهار والاستقرار.