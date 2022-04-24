سارق مركز طبي بالزيتون: "كشفت به نهارا وسرقته ليلا"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

سرق لص مركزا طبيا في روض الفرج، بعدما وضع خطة مُحكمة لتنفيذ جريمته، حيث زار المركز صباحا ونفذ جريمته ليلا، وقال اللص في اعترافاته: "تسلل للمركز ليلا ودخلت عن طريق التسلق عبر المواسير، وكسرت الأبواب وسرقت منه أجهزة طبية".

تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - إسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط هاتف محمول) من داخل المركز عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.