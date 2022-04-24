رصف 22 شارعا وتركيب الإنترلوك بشوارع جرجا بتكلفة 24.5 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

تطوير البنية التحتية بمحافظة سوهاج، يلقى اهتماما كبيرا من قبل المسئولين من خلال رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى الآونة الأخيرة تم رصف 22 شارعا بالأسفلت بطول 10 كيلو متر، وتركيب 1050 متر بلاط "إنترلوك" بالشوارع الفرعية والحارات الضيقة، بتكلفة إجمالية بلغت 24.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز بالعام المالي 21/22م.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات عن الشوراع التي تم رصفها من خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة بمركز جرجا تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – عدد الشوارع التي تم رصفها 22 شارع بالأسفلت وتركيب 1050 متر بلاط إنترلوك.

2 – عملية الرصف جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للمركز بالعام المالي 21/22م بالمحافظة.

3 - التكلفة الإجمالية لعملية الرصف بلغت 24.5 مليون جنيه.

4 - أعمال استكمال تركيب بلاط " الانترلوك " بحوارى وشوارع مدينة جرجا، مشيرا إلى فرد التربة الزلطية بشوارع منطقة الحوزة تمهيداً لأعمال الرصف وهي " شارع عثمان بن عفان، شارع عمر بن الخطاب، شارع عمرو بن العاص، شارع عقبة بن نافع، شارع على بن أبى طالب، شارع السيدة زينب، شارع خالد بن الوليد، شارع عمر بن عبدالعزيز.

5 - أعمال إعادة رصف شارع عبد الله النديم بغرب ترعة الفؤادية، والطرق والشوارع المحيطة أسفل كوبرى جرجا العلوى من الناحية الغربية بشارع ٢٥ يناير (أبو شويشة).

6 - تم تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة وهي " شارع مالك بن دينار، شارع ابو القاسم الزمخشري، شارع الإمام بن ماجة، شارع عمار بن ياسر، شارع أبو الفداء وتفريعاته، شارع محمد شنن، شارع المقداد بن عمرو، شارع الامام محمد الباقر، شارع الإمام أبو داود، شارع الإمام أبو جعفر بن جرير، شارع الإمام الأشموني وتفريعاته، شارع خلف الموقف القديم وتفريعاته، وإعادة تطوير مداخل ومخارج المدينة ".



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (1)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (3)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (4)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (5)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (7)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (8)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (9)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا (16)



أعمال الرصف والانترلوك بجرجا

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات عن الشوراع التي تم رصفها من خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة بمركز جرجا تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – عدد الشوارع التي تم رصفها 22 شارع بالأسفلت وتركيب 1050 متر بلاط إنترلوك.

2 – عملية الرصف جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للمركز بالعام المالي 21/22م بالمحافظة.

3 - التكلفة الإجمالية لعملية الرصف بلغت 24.5 مليون جنيه.

4 - أعمال استكمال تركيب بلاط " الانترلوك " بحوارى وشوارع مدينة جرجا، مشيرا إلى فرد التربة الزلطية بشوارع منطقة الحوزة تمهيداً لأعمال الرصف وهي " شارع عثمان بن عفان، شارع عمر بن الخطاب، شارع عمرو بن العاص، شارع عقبة بن نافع، شارع على بن أبى طالب، شارع السيدة زينب، شارع خالد بن الوليد، شارع عمر بن عبدالعزيز.

5 - أعمال إعادة رصف شارع عبد الله النديم بغرب ترعة الفؤادية، والطرق والشوارع المحيطة أسفل كوبرى جرجا العلوى من الناحية الغربية بشارع ٢٥ يناير (أبو شويشة).

6 - تم تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة وهي " شارع مالك بن دينار، شارع ابو القاسم الزمخشري، شارع الإمام بن ماجة، شارع عمار بن ياسر، شارع أبو الفداء وتفريعاته، شارع محمد شنن، شارع المقداد بن عمرو، شارع الامام محمد الباقر، شارع الإمام أبو داود، شارع الإمام أبو جعفر بن جرير، شارع الإمام الأشموني وتفريعاته، شارع خلف الموقف القديم وتفريعاته، وإعادة تطوير مداخل ومخارج المدينة ".