وذكر مجلس الوزراء الباكستاني -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم/الأحد/- أن الحكومة الباكستانية السابقة لم تشتر وقودا ولم يتم إصلاح وحدات الطاقة.


وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان أغلقت وحدات الطاقة التي أنشأتها حكومة حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) في الماضي لتوليد كهرباء منخفضة التكلفة.