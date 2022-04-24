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وجه رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف، السلطات المعنية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحد من انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وذكر مجلس الوزراء الباكستاني -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم/الأحد/- أن الحكومة الباكستانية السابقة لم تشتر وقودا ولم يتم إصلاح وحدات الطاقة.

وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان أغلقت وحدات الطاقة التي أنشأتها حكومة حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) في الماضي لتوليد كهرباء منخفضة التكلفة.

يذكرأن، طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بانتخابات جديدة فى ظل اضطراب سياسى بعد تولى حكومة جديدة مقاليد السلطة وحذر من أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، وفقا لما نقل موقع "مونت كارلو" الدولية.

واستقال خان مع أكثر من 100 مشرع بالبرلمان ينتمون لحزبه بعد خسارته تصويتا بحجب الثقة .

وقال خان أمام حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور في شرق باكستان وهو ثالث تجمع عام ضخم منذ فقد السلطة لزيادة الضغط على الحكومة الجديدة "أيا كان من ارتكب خطأ، فهناك طريقة واحدة لتصحيحه وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وطلب خان من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام اباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة. وقال "انتظروا ندائي".

يذكر أن رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف شكل حكومة ائتلافية ضمت أحزابا معارضة كانت متنافسة في السابق .