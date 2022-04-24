ذا هيل: انتخابات الرئاسة الفرنسية شديدة الأهمية للولايات المتحدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن انتخابات الرئاسة الفرنسية، التى تجرى جولة الإعادة فيها اليوم الأحد، بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومعارضته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، مهمة للغاية للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت ينظر إليه كاستفتاء على العلاقات الوثيقة التى أسسها ماكرون بين فرنسا وباقى أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وبين دفع لوبان الشعبوى نحو فرنسا أكثر استقلالا.

وأوضحت ذا هيل إلى أن لوبان تعتبر قريبة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقد أشارت إلى أنه سيكون هناك تغييرا فى سياسات فرنسا إزاء الحرب الروسية فى أوكرانيا لو تم انتخابها.

وتأمل المؤسسة الأمريكية بشكل واضح أن يحقق ماكرون الانتصار، على الرغم من أن إدارة بايدن قالت علنا إنها تراقب الانتخابات عن قرب، وأكدت أن السباق هو قرار الشعب الفرنسى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى وقت سابق هذا الشهر، إنها لن تخوض فى الحديث عن انتخابات فى دولة أجنبية، مضيغة إنهم سيراقبونها عن قرب ومتأكدة من أن أنه سيكون هناك المزيد للحديث عنه لمجرد الانتهاء من النتائج.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن فوز لوبان سينظر إليه على نطاق واسع بأنه انتصار لروسيا وهزيمة للولايات المتحدة والناتو.

ومقلت الصحيفة عن بين جودا، الباحث فى المركز الأطلنطى، قوله إنه لو فازت لوبان سيكون هذا أول انتصار كبير يؤمنه فلاديمير بوتين منذ أن وصلت قواته إلى مشارف كييف.

وأضاف أن تلك الانتخابات مهمة للغاية الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتصار لوبان سيغير قيادة ماكرون المختبرة والتى تحظى باحتراف على الساحتين العالمية والأوروبية، بقائد سيكون أقل خبرة وأقل احتراما وأقل ثقة.