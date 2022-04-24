اليوم السابع
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حى الدقى يزيل أعمال بناء مخالف ويحيل الواقعة للنيابة

الأحد، 24 أبريل 2022 05:26 م
حى الدقى يزيل أعمال بناء مخالف ويحيل الواقعة للنيابة حى الدقى يزيل أعمال بناء مخالف ويحيل الواقعة للنيابة
كتب سيد الخلفاوى

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رصد حى الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال بناء مخالف بتقفيل سطح العقار رقم 19 شارع شاهين من شارع سليمان جوهر وتحويل غرف الخدمات إلى سكنى بكامل المسطح. 

وتم إيقاف الأعمال وإزالتها فى الحال كما قام المخالف بوضع باب من الحديد لمنع الحى من رصد وإزالة الأعمال المخالفة، وأصدر رئيس الحى قرار لإزالة الباب لتمكين إزالة الأعمال المخالفة، وجارى العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام. 

وجاءت الحملة استمرار ليقظة حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى فى ضبط مخالفات البناء التى يقوم المخالفين باستغلال قرب موعد الافطار فى رمضان للقيام بالبناء المخالف. 

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الجيزة

الدقي

المباني المخالفة

اخبار الجيزة

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