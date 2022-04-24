حملات لإزالة تعديات البناء العشوائي ورفع الإشغالات المخالفه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع ، مشدداً على إزالة ورفع الإشغالات بنطاق كل مركز ومدينة وحي لتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام عبور المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة ، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 44 قطعة إشغال تتمثل في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وتطبيق القانون على المخالفين. كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لمراجعة تراخيص المحال التجارية ورفع الإشغالات من الشوارع ومتابعة أعمال التطوير بمنطقة القومية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي للوحدة بتنفيذ إزاله فوريه لغرفه بالطوب الأحمر على مساحه 6 متر بعزبه الأشرم التابعه لقرية الزوامل وتمت الإزاله كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.