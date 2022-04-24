حصاد الخير بالدقهلية.. بث مباشر وسط الفلاحين من موسم محصول البنجر

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله مراحل حصاد محصول البنجر "العروة الثانية" من إحدى الأراضي الزراعية بالقرية.

وفي هذا الصدد، قال السيد رزق صاحب الأرض لـ"اليوم السابع"، إن زراعة البنجر تعد من الزراعات الشتوية المميزة التي تحتاج للكثير من الأسمدة الطبيعية والصناعية لزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى المبيدات الضرورية لمقاومة الآفات والندوات التي قد تصيب المحصول كالطفيليات وما تسببه برودة الطقس من ضرر للمحصول.

وتابع أن زراعة البنجر "العروة الأولى" تبدأ من نهاية شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، وحصاده يبدأ من نهاية شهر فبراير وحتى نهاية شهر مارس، و"العروة الثانية" تبدأ زراعتها من نهاية شهر سبتمبر وحتى بداية شهر نوفمبر وحصاده يبدأ من شهر أبريل، وبالنسبة للزراعة المتأخرة لمحصول البنجر "العروة الثالثة" فتبدأ من بداية شهر نوفمبر لغاية شهر ديسمبر، ويبدأ حصاده من نهاية شهر مايو.

وأشار إلى أن حصاد محصول البنجر يمر بعدة مراحل صعبة وشاقة، يتقاسمون خلالها العمل فيما بينهم حتى ينتهون من حصاده وتوصيله لمصنع السكر، موضحا أن العمال الرجال يقومون بـ"بتقليع" البنجر من الأرض يدويا أو باستخدام أداة حديدية تسمى "العكامة"، والعاملات من النساء يقمن بتقشير وتنظيف البنجر من أوراقه الخضراء باستخدام الشقرف أو سكين حاد، وعدد من الرجال يتخصصون في تعبئة البنجر على الجرارات الزراعية التي تقوم بدورها بنقل محصول البنجر لساحة واسعة، تحمل منها عربات النقل المحصول وتنقله لمصانع السكر.

وقال إن متوسط إنتاجية فدان الأرض من البنجر تتراوح ما بين 15 إلى 20 طن، ويتم تحديد سعر الطن وفقا لوقت الحصاد ونسبة ما يحتويه البنجر من سكر، والتي يحددها المصنع وترفع من سعر طن المحصول، مشيرا إلى أن سعر محصول العروة الأولى أعلى من العروة الثانية والثالثة لأسبقية دخوله للمصنع، أما العروة الثانية فتعد الأكثر إنتاجية.



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