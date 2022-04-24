جنايات المنصورة المشدد 3 سنوات لشقيقين لإدانتهم فى معركة عزبة البلاسي

الدقهلية- شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، الحكم علي شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابق بالسجن المؤبد لأب ونجله ونجل عمه، و4 أبناء عمومة بالسجن 5 سنوات والسجن ثلاث سنوات لشقيقين، وذلك لإدانتهم بقتل سائق وإصابة 5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"معركة عزبة البلاسي" بدائرة مركز المنزلة.هاجم المدانون المجني عليهم بالأسلحة الآلية والبيضاء، ما ‏تسبب في مصرع أحدهم وإحداث إصابات تسببت في عاهات مستديمة للمصابين، في إحداث شهدها العام 2020 ‏إثر خلافات سابقة بين عائلتين.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 6455 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة، ‏والمقيدة برقم 1686 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.‏

وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكمها السابق و بإجماع آرائها وبعد استطلاع رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لكل من "كريم .س.ا.أ"، ونجل عمه "محمد .ن.ا.ا.ع".وبالسجن 5 سنوات لكل من: مختار نصر السيد أحمد عاشور، محمد السيد السيد أحمد عاشور، ومحمد الحسيني مختار أحمد عاشور، والحسين مختار أحمد عاشور، والسجن ثلاث سنوات لكل من نصر السيد أحمد عاشور، وسعد السيد أحمد عاشور.

كما قضت المحكمة غيابيًا بالسجن المؤبد ل3 متهمين وهم "محمد محمد السيد أحمد عاشور"، وأشقائه "فريد"، وشعبان"، وعقب اعادة الاجراءات للمتهمين الأول والثاني أصدرت هيئة المحكمة الحكم حضوريا عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات عما اسند اليهما والزمتهم المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.