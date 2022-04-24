تناولها فى الإفطار فقط.. 8 نصائح هامة قبل تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم

كتب محمد صبحى

. كشفت الدكتور مها إبراهيم عبد المعطى استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث عن عدد من النصائح لتناول الأشكال خلال أعياد شم النسيم خاصة وأنه يحل عيد شم النسيم هذا العام خلال أيام شهر رمضان المبارك، مما يصعب على المصريين الاحتفال وتناول الأسماك المملحة كالفسيخ والسردين والرنجة والملوحة خوفا من العطش الشديد فى الصيام

وفيما يلى أهم النصائح قبل تناول هذه الأطعمة وخاصة فى الشهر الفضيل:

1 - استشارة الطبيب المعالج إذا كنت تعانى من أى مرض للتأكد من عدم وجود خطورة على الصحة.

2 - يجب شراء الأسماك من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

3 -وضع الفسيخ أو الرنجة فى الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها لأن التجميد يعمل على قتل الميكروبات.

4 -تناول القليل منه خلال وجبة الإفطار وليس فى السحور.

5 -تناول السلطة الخضراء وبخاصة الخيار والخس والفلفل الرومى ، و البصل وإضافة الليمون سواء بوضعه على السلطة أو الرنجة والفسيخ ذاتها.

الأكثار من شرب الماء بعد هذه الوجبة.

6 - تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيم مثل الموز والكنتالوب والبرتقال وذلك لعمل توازن مع كمية الصوديوم التى تدخل الجسم.

7 - يمنع شرب المياه الغازية بجانب الرنجة والفسيخ أو بعدهم لأنها تؤدى إلى إنتفاخ المعدة وترفع درجة الحموضة بها.

8 - تناول بعض المشروبات العشبية مثل الشاى الأخضر والنعناع والبقدونس المغلى لما لهم من خصائص مطهرة، ولإحتوائهم على مدرات البول مما يساعد الجسم على التخلص من الأملاح والسموم.