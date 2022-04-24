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تعليم الوادى الجديد: استلام 7000 كتاب مراجعة نهائية لطلاب الثالث الإعدادي

الأحد، 24 أبريل 2022 03:20 م
تعليم الوادى الجديد: استلام 7000 كتاب مراجعة نهائية لطلاب الثالث الإعدادي الكتب الجديدة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تسليم 7000 كتاب مراجعة نهائية للصف الثالث الإعدادي (عربي، دين، لغة إنجليزية، دراسات اجتماعية، رياضيات، علوم).

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه جار توزيع هذه الكتب على المدارس، من خلال الإدارات التعليمية الخمس بالمراكز الإدارية الخمسة، وذلك في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم، تحت رعاية ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأوضح جمال، أنه يجري توزيع الكتب على الطلاب بالمناطق النائية والبعيدة والأكثر احتياجا، خاصة مناطق درب الأربعين والفرافرة.


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