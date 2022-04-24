تشييع جثمان سيدة توفيت حزنا بعد ساعات من دفن ابنها في الغربية.. فيديو وصور

الغربية - مصطفى عادل

شيع المئات من أهالى شبرا ريس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، جثمان ربة منزل توفيت بعد ساعات من وفاة نجلها، الذى توفى على أبواب المستشفى أثناء توجهه إليها لزيارتها وهي مريضة.

وكان خرج أهالى القرية ظهر أمس لتشييع جثمان نجلها، إلى مقابر القرية، وفور علمها بوفاة نجلها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وأنهى أفراد أسرتها إجراءات الدفن، وتم نقل الجثمان إلى المسجد الكبير بالقرية، وتجمع الأهالى وخرجوا لتوديع الأم بعد خروجهم أمس لتوديع نجلها.



الاهالى فى انتظار الجثمان بالمقابر



أهالى القرية أثناء انتظارهم لتشيع الجثمان



أهالى القرية أثناء صلاة الجنازة على السيدة المتوفية



اهالى القرية يشيعون الجثمان لمثواه الاخير



تشيع الجثمان لمثواه الاخير



تشيع جثمان السيدة المتوفاه