تسليم مصنع السنبلاوين لتدوير المخلفات لهيئة الإنتاج الحربي لتطويره.. صور

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بتسليم مصنع السنبلاوين إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للبدء في أعمال التطوير ومتابعة أعمال الإنشاءات الجارية لتطوير مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة، جاء ذلك بحضور المحاسب المتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وطقم الإشراف من مديرية الإسكان، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي المنفذين للمشروع .

وأشار "مختار" الى أن مصنع السنبلاوين سيتم تطويره على مساحة 7 أفدنة، ويتضمن إنشاء بلاطات خرسانية في منطقة المعالجة البيولوجية وخزان ارضي وشبكات لتجميع سائل الرشيح ومعالجته بشكل بيئي آمن الي جانب عمل سور حول الموقع بالكامل بتكلفة 15 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة .

ووجه "المحافظ " بسرعة البدء في تنفيذ اعمال التطوير بمصنع السنبلاوين وتذليل كافة المعوقات والانتهاء من الاعمال قبل نهاية العام المالي الحالي..

كما اشار " المحافظ " الي أن أعمال التوسعات والتطوير الجاريه مصنع المنزلة يتم تطويره علي مساحة 12,5 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكلفة 163 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظه ويخدم عدد 6 مراكز وهم ( المنزله والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ) .

وايضا أشار " مختار " الي أنه يتم الان الانتهاء من اعمال التركيب لخطوط الفرز بمصنع المنزلة استعدادا لافتتاحه وبدء تشغيله في منتصف شهر مايو المقبل .

ومن جانبها أكدت " وكيل وزارة الإسكان " أن نسب التنفيذ تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد للمشروع وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال خلال فترة قصيرة تمهيداً للافتتاح .

وثمن " المحافظ " الجهود المبذولة من طقم الإشراف بمديرية الإسكان وشركة الإنتاج الحربي المنفذة لمشروع تطوير مصنع المنزلة في سرعة تنفيذ اعمال الإنشاءات الجارية للانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني ودخول المصنع حيز التشغيل للقضاء علي المقالب الوسيطه .

ووجه " مختار " الشكر والتقدير الى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مثمنا دوره الرائد في التعاون الكامل والمثمر من أجل تطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظه الدقهلية

جاء ذلك إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة و التخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

جانب من التسليم



خلال تسليم مصنع السنبلاوين



لجنة التسليم 1



لجنة التسليم 2



لجنة التسليم 3