تايمز: لندن رفضت بيع السلاح لأوكرانيا على مدار 7 أعوام حتى لا تستفز موسكو

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، أن أوكرانيا طلبت مرارًا وتكرارًا شراء أسلحة من بريطانيا لمدة سبع سنوات، لكن ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين رفضوا ذلك.

واتهم وزير الدفاع السابق مايكل فالون، الحكومات المتعاقبة بالتردد في دعم كييف في أعقاب ضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وعندما خدم في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، قال فالون إنه طُلب منه رفض طلبات المساعدة في تحديث دفاعات أوكرانيا على الرغم من رغبة وزارة الدفاع في "بذل المزيد".

وقال فالون لصحيفة "صنداي تايمز": "لقد أُحبطنا ومنعنا في مجلس الوزراء من إرسال الأسلحة التي يحتاجونها إلى الأوكرانيين".

وأضاف "شعر البعض في مجلس الوزراء بقوة شديدة بأنه لا ينبغي لنا أن نفعل شيئًا لاستفزاز روسيا أكثر. وشعرت أن ذلك كان سخيفًا. لم يكن الروس بحاجة لأي استفزاز. لقد كانوا هناك بالفعل ، ويرسلون الناس عبر الحدود ".

وقال ليام فوكس ، وزير دفاع آخر في عهد كاميرون ، والذي تحدث ضد الفشل في تسليح أوكرانيا كعضو في البرلمان في عام 2015: "كان من الواضح جدًا ما هو نمط سلوك [بوتين] وكان من الواضح جدًا أن أوكرانيا ستكون التالية.لم يكن هناك منطق على الإطلاق في القول ، حسنًا ، لا يمكننا منح الأوكرانيين القدرة على الدفاع عن أنفسهم في حالة استفزاز بوتين ".

وتأتي هذه الاكتشافات في الوقت الذي شكر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لتدريب أفراد من الجيش الأوكرانى حاليًا على أراضي المملكة المتحدة.

تحدث جونسون إلى زيلينسكي بعد ظهر يوم السبت للحصول على تحديث بشأن صراع كييف مع روسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "شكر الرئيس زيلينسكي رئيس الوزراء على تدريب العسكريين الأوكرانيين الذي يجري حاليًا في المملكة المتحدة."