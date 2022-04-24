بعد حكم المؤبد.. محطات ارتبطت بمحاكمة المتهمين بخلية الويلى

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، كلمة النهاية فى محكامة 3 متهمين بخلية الويلى بعد صدور حكم المؤبد ضدهم.

ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات منها ..

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

فى الجلسة لتى عقدت بتاريخ 13 أكتوبر 2021، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وطالبت بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، فيما انكر المتهمين التهم الموجة إليهم.

المحطة الثانية.. سماع الشهود

فى 13 ديسمبر 2021 استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت.

المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 8 فبراير استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم بعد ذلك استمعت لمرافعة الدفاع.

المحطة الرابعة.. الحكم

فى 14 أبريل الجارى قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين الثلاثة فى القضية.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.