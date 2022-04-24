بالعناوين.. 294 مركز بالجمهورية لاستخراج البيان المساحى لتسجيل عقار

كتب إبراهيم قاسم

حددت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 5 جهات رئيسية يمكن للمواطنين من خلال مكاتبها الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمى الذى تطلبه مأموريات الشهر العقارى لتسجيل العقارات والشقق فى مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى التى تسمح بالتسجيل دون الحاجة لإثبات تسلسل الملكية والمقرر العمل بها رسميا اعتبار من يوم 7 مايو المقبل.

وحددت التعديلات الأخيرة التى تم إدخالها على قانون الشهر العقارى، المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل عقار فى اى محافظة من محافظات مصر، والتى من ضمنها إرفاق رسم أو بيان مساحى رقمى شرط أن يكون يصدر هذا البيان المساحي الرقمي باحداثيات النظام العالمى دبليو - جي - أس/84 - المقابل لقياس رسم (1 - 2500).

وتمثلت هذه الجهات الخمسة للحصول على بيان مساحي رقمي معتمد وهى إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التى تكون أعمالها معتمدة من أى هذه الجهات. وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي فى المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.