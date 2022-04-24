اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص في أطفيح

الأحد، 24 أبريل 2022 05:38 م
القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص في أطفيح مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر في أطفيح، بسبب خلاف على أولوية المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، بسبب خلاف على اولوية المرور بتوك توك، ما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين برأسه.

وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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أطفيح

امن الجيزة

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