السلطات اللبنانية تنتشل جثة طفلة وإنقاذ 45 شخصا بغرق قارب مهاجرين

كتب : أحمد علوى

أعلنت السلطات اللبنانية انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 من ركاب قارب كان يحمل نحو 60 مهاجرا، غرق السبت قبالة سواحل شمال لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية سببت زيادة في عدد عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن "45 شخصا تم إنقاذهم (وانتشلت) جثة طفلة"، بعد غرق قاربهم قبالة مدينة طرابلس، مؤكدا أن "البحث ما زال متواصلا" عن بقية الركاب. وأوضح الوزير أن القارب كان يحمل نحو 60 راكبا.

وكشف الصليب الأحمر اللبناني لموقع سكاي نيوز عربية، أن زورقاً غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه حوالي 60 شخصاً. وأضاف أن سيارات الإسعاف لا زالت منذ بعد غروب السبت تتابع عمليات الإنقاذ. وقال الصليب الأحمر في وقت سابق، إنه أرسل 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس. ويتولى الجيش اللبناني محاولة إنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في ميناء مدينة طرابلس، وأغلق الميناء وسمح فقط بدخول وخروج سيارات الإسعاف.

أخبار ذات صلة العمل جار لإنقاذ بقية المهاجرين بالفيديو.. إنقاذ عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة لبنان لبنان يعاني أزمة نقدية حادة خوفا من الأسوأ.. لبنانيون يبيعون ودائعهم الدولارية بالبخس وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركاباً انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوب مدينة طرابلس.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية لا يزال مصير حوالي 15 شخصا كانوا على متن القارب مجهولا. وتجمع أشخاص من عائلات بعض الركاب للاطمئنان على أقاربهم، لكنهم مُنعوا أيضا من دخول الميناء.

وقال شاهد عيان لموقع سكاي نيوز عربية، إن "طرابلس فجعت عشية عيد الفطر، وإن المسؤولين السياسيين يتحملون مسؤولية هروب المواطنين".

وقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، لموقع سكاي نيوز عربية، إن الزورق انطلق بطريقة غير شرعية من بلدة القلمون، وإن مثل هذه الحالات تتكرر دائما بسبب الأزمة، وإن عائلات معظمها من الجنسية السورية إلى جانب عائلات لبنانية كانوا على متن الزورق.