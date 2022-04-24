السلطات الأوكرانية: حتى اللحظة لا يوجد إجلاء من مدينة ماريوبول

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأوكرانية، إنه حتى اللحظة لا يوجد إجلاء من مدينة ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويتوجه وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان لويد أوستن وأنتونى بلينكن لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، فى أول زيارة لمسئولين أمريكيين رفيعى المستوى منذ بداية الغزو الروسى لأوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، وبعد تدفق المسئولين الأوربيين لزيارة كييف.

وقد أعلن عن الزيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وتأتى فى الوقت الذى تحتشد فيه القوات الروسية فى الشرق لشن هجوم جديد، كما تأتى مع تسليم أوكرانيا قطع المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات المسيرة التى تبرعت بها الدول الغربية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تلك الزيارة تسلط الضوء على نهج الإدارة الأمريكية الذى يزداد قوى تججاه اوكرانيا فى الأسابيع الأخيرة، مع تعهد الرئيس بايدن بإرسال مليارات الدولارات من الأسلحة والعتاد إلى الجيش الأوكرانى، كما أعلن البنتاجون أيضا إجراء تدريبات لمجموعات مختارة من القادة الأوكرانيين على أنظمة الأسلحة أمريكية الصنع.