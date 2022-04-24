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الترخيص فى الجمهورية الجديدة.. شاهد صور وحدات المرور الإلكترونية

الأحد، 24 أبريل 2022 10:27 ص
الترخيص فى الجمهورية الجديدة.. شاهد صور وحدات المرور الإلكترونية وحدات مرور الكترونية
كتب محمود عبد الراضي

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تبرز صور "وحدات المرور الإلكترونية"، التى استحدثتها وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين، إتاحة استخراج الرخص دون التقيد بمكان جغرافي.

وتم الانتهاء من تجهيز وحدة بأحد المولات بمدينة نصر، بالإضافة إلى إنشاء محطات فحص فنى آلي للمركبات، ومراكز تعليم قيادة باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، والانتهاء من إنشاء أول محطة فحص ومدرسة تعليم قيادة بمحافظة بورسعيد تمهيداً لتشغيلها وتعميم المشروع على كافة أنحاء الجمهورية.

مركز معلومات الإدارة الجديد يتيح تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً من خلال تطبيقات تراخيص موحدة لرخص القيادة والتسيير، بالإضافة لتقديم خدمات تجديد التراخيص إلكترونياً بموقع وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر وموقع بوابة مصر الرقمية"، والربط مع الهيئات المشاركة فى الخدمات المرورية كسداد الرسوم والضرائب والمخالفات ورسوم وثائق التأمين الإجباري، فضلاً عن استحداث خدمات تطبيقات تبادل خطابات "حظر البيع – رفع حظر البيع – التجديد السنوي" إلكترونياً للمركبات الحاصلة على تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك التجارية، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المرورية لمالكي المركبات التي مضى على صنعها 20 عاماً والراغبين فى إحلال وتجديد مركباتهم القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال تلك المركبات.

المرور الالكتروني
المرور الالكتروني

 

جانب من وحدات المرور الالكترونية
جانب من وحدات المرور الالكترونية

 

وحدات مرور الكترونية
وحدات مرور الكترونية

 


المرور

وحدات المرور

تراخيص المرور

حوادث

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