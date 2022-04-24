البروتين بأسعار زمان.. بط وأرانب وفراخ بـ55 جنيها وجوز السمان بـ30 (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من سوق بهية بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، رصد خلاله أسعار الدواجن والطيور بمختلف أنواعها وأحجامها.

وفي هذا الصدد، قالت "أم إسلام" إحدى بائعات الطيور، لـ"اليوم السابع"، إنها تبيع كل أنواع الطيور التي تربيها بنفسها من منزلها في سوق بهية، والذي يعد أهم وأكبر سوق لبيع الخضار والفاكهة والأسماك والدواجن في مدينة بلقاس، ويشهد إقبالا كبيرا من أبناء المدينة والقرى المجاورة لشراء كل ما يحتاجونه من مواد وسلع بأقل الأسعار.

وتابعت أن أسعار الدواجن والطيور في السوق تشهد استقرارا في الأسعار مقارنة بالمحال والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن كيلو البط "المسكوفي" والسوداني "البلدي" يبلغ سعرهما 65 جنيه، و"البغال" منه يبلغ 55 جنيه، ويبلغ سعر كيلو الأرانب 50 جنيه، أما الفراخ الهجيني فيبلغ سعر الكيلو منها 45 جنيه، والفراخ البلدي "الحر" الواحدة منها يبلغ سعرها 55 جنيه، وسجل وجوز السمان 30 جنيه، بينما يبلغ سعر جوز الحمام 50 جنيه.

اسعار البروتين



اسعار الطيور اليوم



البط البلدى



الطيور البلدى



الفرااخ البلدى