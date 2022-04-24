افتكروهم فى رمضان.. بطل ملحمة الواحات شهيد فى الصفوف الأولى

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تنشر اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان "افتكروهم في رمضان" عن الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم من أجل هذا الوطن، فهم باقون في ضمير ووجدان الوطن.

الشهيد العميد إمتياز إسحاق، أحد هؤلاء الأبطال، فهو بطل من طراز خاص، كان محبوباً بين زملائه وضباطه الصغار، حريصاً على أن يتقدم الصفوف الأولى للمعركة، لم يبالي الموت، واجه الإرهابيين بشجاعة في ملحمة الواحات حتى سقط شهيداً في ذمة الله.

وتقول سحر السيد أحمد زوجة الشهيد العميد امتياز إسحاق كامل، الذى استشهد خلال مواجهات دامية مع عناصر إرهابية، بطريق الواحات، يوم 20 أكتوبر 2017، والتى أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، ومقتل وإصابة 15 من الإرهابيين، إن استشهاد زوجها هو اختيار من الله سبحانه وتعالى ليضعه فى مكانة يستحقها وهو جدير بها، قائلة:"أنا وأبناؤه نفتقده ولكن يقيننا بأنه فى مكانة سامية عند الله يربط على قلوبنا".

وأضافت زوجة الشهيد العميد امتياز كامل، لـ "اليوم السابع"، إن الشهيد لم يكن عليه غبار فقد كان مثالا للوطنية والحب والإخلاص لأرض الوطن، وكان محبوبا من الجميع، ومازلت أنا وأبنائه وكل محبيه نعتبره مازال حيًا بينهم قائلة:"هو بالنسبة إلينا فى مأمورية وأنا أيضا فى مأمورية لتربية أبنائى على حب الوطن والانتماء إليه مثل والدهم الشهيد".

ووجهت زوجة الشهيد امتياز كامل، رسالة للإرهابيين قائلة:"الإرهابيين ينطبق عليهم قول الله عز وجل " فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا "، فبأى منطق يقتلون الناس وأى دين يحث على ذلك، مؤكدة أنها تدعى الله أن يهديهم للنور وهذا ما تعلمته من زوجى الشهيد امتياز كامل أن نغلب مصلحة الوطن على كل شيء لأنه لو أن الله هداهم وهو قادر على ذلك سنكسب مصلحة البلد دون إراقة أى دماء.

وأكدت زوجة الشهيد، أن وزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا فى محاربة الإرهاب ودحرهم، مشيرة إلى أنها فى الوقت نفسه ترعى مصالح أسر الشهداء.