اليوم السابع
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اعرف الفرق بين الرياح الخماسينية والمنخفض الخماسينى

الأحد، 24 أبريل 2022 06:00 ص
اعرف الفرق بين الرياح الخماسينية والمنخفض الخماسينى حالة الطقس - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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مع تقلبات الطقس والأحوال الجوية والمناخية، تختلط بعض المفاهيم والمعلومات الخاصة بمصطلحات المناخ والطقس وخاصة لغير المتخصصين.
 

فى هذا التقرير نرصد الفرق بين الرياح الخماسينية والمنخفض الخماسينى .

 

 المنخفضات الخماسينية عادة ما تكون مرتبطة برياح الخماسين، وتلك الرياح غالبا تكون جنوبية غربية جافة وحارة.
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 ‏ تبلغ درجة حرارة رياح الخماسين 40 درجة مئوية.
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 ‏ رياح الخماسين تأتى غالبا من الصحراء الكبرى .
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 تكون محملة بأطنان من الغبار والأتربة المثارة.
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 ‏تتحرك بسرعة تصل احيانا  إلى 140 كم لكل ساعة.
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 ‏تأتى باتجاه مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط فى مصر وسوريا ولبنان و شبه الجزيرة العربية.
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 ‏تعمل  رياح الخماسين على ارتفاع سريع لدرجات الحرارة، وتسودها أجواء مغبرة تقلل من الرؤية.
 
اما  المنخفضات الخماسينية فهى  منخفضات حرارية تتشكل غالبا في فصل الربيع .
 
تكون المنخفضات الخماسينية، في الجزء الشمالي القارة الأفريقية بالصحراء الكبرى.
 
تتكون بسبب الانخفاض في الضغط الجوى، وارتفاع درجة الحرارة فى افريقيا،  مقارنة مع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط،الباردة بعد فصل الشتاء.
 
تؤدى المنخفضات الخماسينية،  لدفع الرياح السطحية وهى محملة بالغبار من الصحراء الكبرى فى اتجاه الشرق، 
 
تتحرك الرياح الحماسينية بطريقة موازية لساحل البحر الأبيض المتوسط، باتجاه الحوض الشرقي للمتوسط ومنطقة سوريا ولبنان  والجزيرة العربية والمغرب.
 
 

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رياح الخماسين

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