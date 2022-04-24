اعترفات نشالة الموسكي: "استغليت خفة إيدي في تنفيذ الجرائم"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسقطت الشرطة نشالة تخصصت في نشل المواطنين بمنطقة الموسكي، حيث اعترفت تفصيليا بجرائمها، مؤكده أنها تستغل انشغال المواطنين في الشوارع وتسرقهم، معتمدة على خفة يدها في تنفيذ جرائمها.

وبدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى، تمكنت من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (مبلغ مالى - صوره بطاقة رقم قومى بإسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجنى عليها بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها ، وأمكن التوصل للمجنى عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإعترفت بإرتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجنى عليهم بمسكنها كما إعترف بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.