اعترافات لص الزيتون: دخلت الشركة من الشباك ولقيت الخزينة مليانة عملات أجنبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استغل لص عمله داخل شقة مجاورة لشركة في الزيتون، واختمرت في ذهنه فكرة سرقة الشركة ليلا، وفي سبيل ذلك استعان بصديقه لمساعدته في تنفيذ الجريمة، إلا أنه تم القبض عليهما.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه تسلل للشركة ليلا ودخلها من خلال التسلق وكسر "الشباك"، ونجح في الوصول للخزينة وسرقة عملات أجنبية منها.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مدير إحدى الشركات بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالشركة ملكه، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"- هاتف محمول - بعض الأوراق الخاصة بالشركة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – المنيا").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، كما أقر أحدهما بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بشقة مجاورة للشركة محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل خزينة الشركة ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى فى تنفيذ مخططه ، وتوجها للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المالى والمسروقات ولاذا بالفرار ، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها كما أقر بإقتصار دوره على المراقبة والتأمين ، كما تم بإرشاد الأول ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وتبين وجود آثار عنف وخلع الباب الخاص بها ،وتم بإرشاده ضبط ("جزء من المبالغ المالية - هاتف محمول" المستولى عليهما) كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على تسديد ديونه ومتطلباته الشخصية وشرائه الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف ، وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.