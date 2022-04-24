إصابة 3 اشخاص إثر حريق منزل فى منشأة القناطر

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق منزل سكنى بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم عملية إخماد الحريق بالكامل.

وفتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيق فى الواقعة؛ حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حولها، وطلبت تقرير الأدلة الجنائية بشأن فحص أثار الحريق؛ واستعلمت عن حالة المصابين.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل السكنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص من المقيمين بالمنزل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.