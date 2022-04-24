إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة نصر، وتم نقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى مدينة نصر مفاده وجود حادث تصادم، على الفور أنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة أسفرت عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.

وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى: