إخلاء سبيل مدعي النبوة بالإسماعيلية وتسليمه لأهله للخضوع لعلاج نفسي

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، إخلاء سبيل مدعي النبوة، الذي كان يتجول وهو يمتطي حصانًا، يدعي النبوة، ويهزي بكلمات غير مفهومة، بعد التحفظ عليه لحين ورود عرضه علي مصلحة الطب النفسي لبيان مدي سلامة قواه العقلية، والتي أثبتت أنه ماهو نفسيًا، فتقرر إخلاء سبيله، وتسليمه لأهله، لخصوعه لعلاج نفسي، وعلاجه من الإدمان.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.

تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، له معلومات جنائية، ويمتلك 2حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مصدر أمني، إن المتهم يدعي محمد حسن عبد العال، 34 عامًا، مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثانٍ، وعليه 5 أحكام، ومدمن للمخدرات.