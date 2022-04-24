اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوراق مطلوبة للتقديم لحج القرعة لهذا العام.. إنفوجراف

الأحد، 24 أبريل 2022 03:19 م
أوراق مطلوبة للتقديم لحج القرعة لهذا العام.. إنفوجراف أوراق مطلوبة للتقديم لحج القرعة لهذا العام

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أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقديم لحج القرعة من اليوم وحتى يوم 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
 
 
وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
 
 
ويستعرض الإنفوجراف التالى، أوراق مطلوبة للتقديم لحج القرعة لهذا العام.
 
أوراق مطلوبة للتقديم لحج القرعة لهذا العام
أوراق مطلوبة للتقديم لحج القرعة لهذا العام

 


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