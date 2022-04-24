أغرب حكم قضائي.. سيدة تقيم دعوى ضد "بقرة" لم تجلب لها لحظ

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أغرب حكم قضائى"، وهي عبارة عن عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة تم تداولها في محاكم دبي عام 2015، في مكالمة من سيدة أسيوية بالغة من العمر 45 عاما، تطلب فيها مقاضاة بقرة، وقالت السيدة فى طلبها ذلك، بأنها بلغت من العمر 45 عاما ولم تتزوج، ونصحتها أحد صديقتها بشراء بقرة تجلب لها الحظ، وبالفعل اشترت المرأة بقرة، لكن لم تبدل أي شيئ من حالها، بل جعلت حالها أسوأ، ما دفعها لمقاضاة البقرة، وكان رد فعل القاضي أنه رفض الدعوى.