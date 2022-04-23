اليوم السابع
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7 أرقام تكشف استخدام المصريين للإنترنت في رمضان أبرزها 33 مليون مشاهدة مسلسلات

السبت، 23 أبريل 2022 08:00 ص
7 أرقام تكشف استخدام المصريين للإنترنت في رمضان أبرزها 33 مليون مشاهدة مسلسلات إنترنت
كتبت هبة السيد

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يرتفع استخدام المصريين للإنترنت خلال شهر رمضان 2022، بعد زيادة عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول إلى 11 مليون مستخدم، ومستخدمي خدمات الإنترنت الثابت إلى 980 ألف مستخدم، وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هناك 7 أرقام لاستخدامات المصريين للإنترنت في الترفيه خلال الشهر الكريم وهي:
 
1- 33 مليون مشاهد لخدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، بعدد ساعات مشاهدة 12.9 مليون ساعة يوميًا.
 
2- 35 مليون مستخدم لتطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصى أو صوتى أو مرئى أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، بإجمالي عدد الزيارات 1.8 مليار زيارة يوميًا.
 
3- 17 مليون صانع فيدي قصير على تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى..) بإجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 3.5 مليون ساعة يوميًا.
 
 
 
4- 37 ألف صانع فيديو لخدمة البث المباشر (فيديو لايف) التى تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، يوتيوب،..)، بإجمالي عدد ساعات الفيديو المباشر 1800 ساعة يوميًا.
 
5- 10 مليون متسوق لخدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بعدد زيارات التسوق 181 مليون زيارة يوميًا.
 
6- 19 مليون لاعب لألعاب الفيديو التى تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاى ستيشن واكس بوكس،..)، بعدد ساعات اللعب 297 ألف ساعة يوميًا.
 
7- 25 مليون مستخدم لخدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر بعدد الرسائل الفورية 520.6 مليار رسالة يوميًا.

استخدام الانترنت

تنظيم الاتصالات

مشاهدة المسلسلات

انترنت

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