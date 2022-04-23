اليوم السابع
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يوميات "طأطأ وسلمى" حملة جديدة بمحافظة القاهرة للتوعية بالنظافة.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 11:49 م
يوميات "طأطأ وسلمى" حملة جديدة بمحافظة القاهرة للتوعية بالنظافة.. صور حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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دشنت محافظة القاهرة حملة جديدة للتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة وفصل المخلفات من المنبع، تحت أسم "يوميات طأطأ وسلمي"، وذلك من خلال شركة النظافة المسئولة عن نظافة شرق القاهرة، وتهدف إلى نشر الوعى بمنظومة النظافة الجديدة وكيفية الحفاظ على البيئة.
 
وشهدت عدة مناطق بالقاهرة حملات توعية بالتزامن مع أعمال النظافة اليومية حيث تم توزيع ملصقات توضح دور المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أعمال النظافة العامة والجمع السكني والتجاري، كذلك التوعية البيئية لأحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة.
 
وتعتمد منظومة النظافة بالقاهرة على الجمع من المنازل، بحيث يمر عامل جمع القمامة يوميا على الوحدات السكنية لنقل كيس المخلفات للمقالب، حتى لا يلجأ المواطن لإلقاء المخلفات بالشارع أو صناديق القمامة.
 
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (1)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (2)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

 
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (4)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (5)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (6)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (7)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة (8)
حملات التوعية بمنظومة النظافة بالقاهرة 

 


القاهرة

النظافة

منظومة النظافة

التوعية بالنظافة

فصل المخلفات

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