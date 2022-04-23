اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 09:25 ص
أكرم القصاص
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وزارة الدفاع الأوكرانية تحذر من "استفزازات محتملة" خلال عيد الفصح

السبت، 23 أبريل 2022 09:05 ص
وزارة الدفاع الأوكرانية تحذر من "استفزازات محتملة" خلال عيد الفصح الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ

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دعت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين إلى البقاء في حالة تأهب خلال عطلة عيد الفصح والالتزام بأوقات حظر التجول المفروضة ومشاهدة القداس عبر الإنترنت؛ نظرا لخطر الاستفزازات المحتملة.

وأفادت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت - بأن "القوات الروسية أبدت مرارا استعدادها لارتكاب أفظع الجرائم"، مضيفة أن "حظر التجول الليلي لا يزال ساري المفعول في معظم أنحاء أوكرانيا".

وشددت الوزارة على أنه "من الضروري أن ندرك أن تجمعات المدنيين في وقت محدد سلفا قد تكون هدفا لصواريخ القوات الروسية وضرباتهم الجوية والمدفعية".

 


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